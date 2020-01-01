Токеномика Concentrator (CTR) Откройте для себя ключевую информацию о Concentrator (CTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Официальный сайт: https://concentrator.aladdin.club/ Купить CTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Concentrator (CTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Concentrator (CTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 501,32K $ 501,32K $ 501,32K Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Исторический максимум: $ 3,63 $ 3,63 $ 3,63 Исторический минимум: $ 0,105805 $ 0,105805 $ 0,105805 Текущая цена: $ 0,45305 $ 0,45305 $ 0,45305 Узнайте больше о цене Concentrator (CTR)

Токеномика Concentrator (CTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Concentrator (CTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTR, изучите текущую цену CTR!

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