Текущая цена Compliant Naira сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CNGN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CNGN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Compliant Naira

Цена Compliant Naira (CNGN)

Не в листинге

Текущая цена 1 CNGN в USD:

$0,00067484
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены Compliant Naira (CNGN) в реальном времени
Информация о ценах Compliant Naira (CNGN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0,31%

+0,03%

+0,33%

+0,33%

Текущая цена Compliant Naira (CNGN) составляет --. За последние 24 часа CNGN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CNGN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CNGN изменился на +0,31% за последний час, на +0,03% за 24 часа и на +0,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Compliant Naira (CNGN)

$ 405,78K
--
$ 405,78K
603,20M
603 203 469,9949999
Текущая рыночная капитализация Compliant Naira составляет $ 405,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CNGN составляет 603,20M, а общее предложение – 603203469.9949999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 405,78K.

История цен Compliant Naira (CNGN) в USD

За сегодня изменение цены Compliant Naira на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Compliant Naira на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Compliant Naira на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Compliant Naira на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,03%
30 дней$ 0+1,55%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Compliant Naira (CNGN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Compliant Naira (USD)

Сколько будет стоить Compliant Naira (CNGN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Compliant Naira (CNGN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Compliant Naira.

Проверьте прогноз цены Compliant Naira!

CNGN на местную валюту

Токеномика Compliant Naira (CNGN)

Понимание токеномики Compliant Naira (CNGN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CNGN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Compliant Naira (CNGN)

Сколько стоит Compliant Naira (CNGN) на сегодня?
Актуальная цена CNGN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CNGN в USD?
Текущая цена CNGN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Compliant Naira?
Рыночная капитализация CNGN составляет $ 405,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CNGN?
Циркулирующее предложение CNGN составляет 603,20M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CNGN?
CNGN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CNGN за все время (ATL)?
CNGN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CNGN?
Объем торгов за последние 24 часа для CNGN составляет -- USD.
Вырастет ли CNGN в цене в этом году?
CNGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CNGN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.