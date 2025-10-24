Что такое Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin. The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment. More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria's vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Источник Compliant Naira (CNGN) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Compliant Naira (CNGN)

Понимание токеномики Compliant Naira (CNGN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CNGN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Compliant Naira (CNGN) Сколько стоит Compliant Naira (CNGN) на сегодня? Актуальная цена CNGN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CNGN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CNGN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Compliant Naira? Рыночная капитализация CNGN составляет $ 405,78K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CNGN? Циркулирующее предложение CNGN составляет 603,20M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CNGN? CNGN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CNGN за все время (ATL)? CNGN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CNGN? Объем торгов за последние 24 часа для CNGN составляет -- USD . Вырастет ли CNGN в цене в этом году? CNGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CNGN для более подробного анализа.

