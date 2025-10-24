Что такое ColdPL (COLDPL)

ColdPL Stacked. Chillin'. Crypto Villain. ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care. Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology. No kisses here—just big opportunities. 💡💰 🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive. The future has its own live show too!

Источник ColdPL (COLDPL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены ColdPL (USD)

Сколько будет стоить ColdPL (COLDPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ColdPL (COLDPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ColdPL.

Проверьте прогноз цены ColdPL!

COLDPL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ColdPL (COLDPL)

Понимание токеномики ColdPL (COLDPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COLDPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ColdPL (COLDPL) Сколько стоит ColdPL (COLDPL) на сегодня? Актуальная цена COLDPL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COLDPL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COLDPL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ColdPL? Рыночная капитализация COLDPL составляет $ 319,58K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COLDPL? Циркулирующее предложение COLDPL составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COLDPL? COLDPL достиг максимальной цены (ATH) в 0,0021093 USD . Какова была минимальная цена COLDPL за все время (ATL)? COLDPL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов COLDPL? Объем торгов за последние 24 часа для COLDPL составляет -- USD . Вырастет ли COLDPL в цене в этом году? COLDPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COLDPL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ColdPL (COLDPL)