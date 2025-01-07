Цена Coder GF (CODERGF)
Текущая цена Coder GF (CODERGF) сегодня составляет 0.0037599 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.76M USD. Цена CODERGF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Coder GF:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.59M USD
- Изменение цены Coder GF в течение дня составляет +16.96%
- Оборотное предложение составляет 999.96M USD
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За сегодня изменение цены Coder GF на USD составило $ +0.00054519.
За последние 30 дней изменение цены Coder GF на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Coder GF на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Coder GF на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00054519
|+16.96%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Coder GF: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+8.82%
+16.96%
+19.27%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 CODERGF к AUD
A$0.005978241
|1 CODERGF к GBP
￡0.002970321
|1 CODERGF к EUR
€0.003609504
|1 CODERGF к USD
$0.0037599
|1 CODERGF к MYR
RM0.016881951
|1 CODERGF к TRY
₺0.132799668
|1 CODERGF к JPY
¥0.59256024
|1 CODERGF к RUB
₽0.40042935
|1 CODERGF к INR
₹0.322148232
|1 CODERGF к IDR
Rp60.643539897
|1 CODERGF к PHP
₱0.218111799
|1 CODERGF к EGP
￡E.0.190438935
|1 CODERGF к BRL
R$0.022972989
|1 CODERGF к CAD
C$0.005376657
|1 CODERGF к BDT
৳0.458632602
|1 CODERGF к NGN
₦5.811263841
|1 CODERGF к UAH
₴0.159457359
|1 CODERGF к VES
Bs0.1955148
|1 CODERGF к PKR
Rs1.051719228
|1 CODERGF к KZT
₸1.995679722
|1 CODERGF к THB
฿0.129566154
|1 CODERGF к TWD
NT$0.12294873
|1 CODERGF к CHF
Fr0.00338391
|1 CODERGF к HKD
HK$0.029214423
|1 CODERGF к MAD
.د.م0.037711797