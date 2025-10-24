Текущая цена CODE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CODE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CODE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CODE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CODE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CODE прямо сейчас на MEXC.

Цена CODE (CODE)

Не в листинге

Текущая цена 1 CODE в USD:

$0,00053022
$0,00053022$0,00053022
+3,40%1D
mexc
USD
График цены CODE (CODE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:44:42 (UTC+8)

Информация о ценах CODE (CODE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01376831
$ 0,01376831$ 0,01376831

$ 0
$ 0$ 0

-0,21%

+3,49%

-10,25%

-10,25%

Текущая цена CODE (CODE) составляет --. За последние 24 часа CODE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CODE за все время составляет $ 0,01376831, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CODE изменился на -0,21% за последний час, на +3,49% за 24 часа и на -10,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CODE (CODE)

$ 10,49K
$ 10,49K$ 10,49K

--
----

$ 10,49K
$ 10,49K$ 10,49K

19,78M
19,78M 19,78M

19 782 349,46535631
19 782 349,46535631 19 782 349,46535631

Текущая рыночная капитализация CODE составляет $ 10,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CODE составляет 19,78M, а общее предложение – 19782349.46535631. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,49K.

История цен CODE (CODE) в USD

За сегодня изменение цены CODE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CODE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CODE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CODE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,49%
30 дней$ 0-41,38%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

Прогноз цены CODE (USD)

Сколько будет стоить CODE (CODE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CODE (CODE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CODE.

Токеномика CODE (CODE)

Понимание токеномики CODE (CODE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CODE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CODE (CODE)

Сколько стоит CODE (CODE) на сегодня?
Актуальная цена CODE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CODE в USD?
Текущая цена CODE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CODE?
Рыночная капитализация CODE составляет $ 10,49K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CODE?
Циркулирующее предложение CODE составляет 19,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CODE?
CODE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01376831 USD.
Какова была минимальная цена CODE за все время (ATL)?
CODE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CODE?
Объем торгов за последние 24 часа для CODE составляет -- USD.
Вырастет ли CODE в цене в этом году?
CODE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CODE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:44:42 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.