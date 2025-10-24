Что такое CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame. Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CODE (CODE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены CODE (USD)

Сколько будет стоить CODE (CODE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CODE (CODE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CODE.

Проверьте прогноз цены CODE!

CODE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика CODE (CODE)

Понимание токеномики CODE (CODE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CODE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CODE (CODE) Сколько стоит CODE (CODE) на сегодня? Актуальная цена CODE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CODE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CODE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CODE? Рыночная капитализация CODE составляет $ 10,49K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CODE? Циркулирующее предложение CODE составляет 19,78M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CODE? CODE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01376831 USD . Какова была минимальная цена CODE за все время (ATL)? CODE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CODE? Объем торгов за последние 24 часа для CODE составляет -- USD . Вырастет ли CODE в цене в этом году? CODE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CODE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CODE (CODE)