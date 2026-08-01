Сегодняшняя цена Clawshi

Текущая цена Clawshi (CLAWSHI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAWSHI на USD составляет $ 0 за CLAWSHI.

На данный момент Clawshi занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36 204, при оборотном предложении 100,00B CLAWSHI. В течение последних 24 часов, CLAWSHI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAWSHI изменился на -- за последний час и на -0,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clawshi (CLAWSHI)

Рыночная капитализация $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Clawshi составляет $ 36,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAWSHI составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,20K.