Цена Choruz AI (CHORUZ)
Текущая цена Choruz AI (CHORUZ) сегодня составляет 0.0020332 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.96M USD. Цена CHORUZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Choruz AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 806.03K USD
- Изменение цены Choruz AI в течение дня составляет +122.72%
- Оборотное предложение составляет 974.81M USD
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За сегодня изменение цены Choruz AI на USD составило $ +0.00112031.
За последние 30 дней изменение цены Choruz AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Choruz AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Choruz AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00112031
|+122.72%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Choruz AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+4.57%
+122.72%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.
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