Токеномика Choruz AI (CHORUZ) Откройте для себя ключевую информацию о Choruz AI (CHORUZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Choruz AI (CHORUZ) Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Официальный сайт: https://www.choruz.ai Whitepaper: https://whitepaper.choruz.ai Купить CHORUZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Choruz AI (CHORUZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Choruz AI (CHORUZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 404.44K $ 404.44K $ 404.44K Общее предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Оборотное предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 404.44K $ 404.44K $ 404.44K Исторический максимум: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00040449 $ 0.00040449 $ 0.00040449 Узнайте больше о цене Choruz AI (CHORUZ)

Токеномика Choruz AI (CHORUZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Choruz AI (CHORUZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHORUZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHORUZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHORUZ, изучите текущую цену CHORUZ!

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