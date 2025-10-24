Текущая цена ChadFi сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CHADFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHADFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ChadFi сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CHADFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHADFI прямо сейчас на MEXC.

Логотип ChadFi

Цена ChadFi (CHADFI)

Не в листинге

Текущая цена 1 CHADFI в USD:

$0,00084145
$0,00084145$0,00084145
+0,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ChadFi (CHADFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:29:47 (UTC+8)

Информация о ценах ChadFi (CHADFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00174818
$ 0,00174818$ 0,00174818

$ 0
$ 0$ 0

+0,90%

+0,70%

-2,05%

-2,05%

Текущая цена ChadFi (CHADFI) составляет --. За последние 24 часа CHADFI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CHADFI за все время составляет $ 0,00174818, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CHADFI изменился на +0,90% за последний час, на +0,70% за 24 часа и на -2,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ChadFi (CHADFI)

$ 841,45K
$ 841,45K$ 841,45K

--
----

$ 841,45K
$ 841,45K$ 841,45K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ChadFi составляет $ 841,45K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHADFI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 841,45K.

История цен ChadFi (CHADFI) в USD

За сегодня изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,70%
30 дней$ 0-15,45%
60 дней$ 0-38,00%
90 дней$ 0--

Что такое ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

Источник ChadFi (CHADFI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены ChadFi (USD)

Сколько будет стоить ChadFi (CHADFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ChadFi (CHADFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ChadFi.

Проверьте прогноз цены ChadFi!

CHADFI на местную валюту

Токеномика ChadFi (CHADFI)

Понимание токеномики ChadFi (CHADFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHADFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ChadFi (CHADFI)

Сколько стоит ChadFi (CHADFI) на сегодня?
Актуальная цена CHADFI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CHADFI в USD?
Текущая цена CHADFI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ChadFi?
Рыночная капитализация CHADFI составляет $ 841,45K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CHADFI?
Циркулирующее предложение CHADFI составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CHADFI?
CHADFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00174818 USD.
Какова была минимальная цена CHADFI за все время (ATL)?
CHADFI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CHADFI?
Объем торгов за последние 24 часа для CHADFI составляет -- USD.
Вырастет ли CHADFI в цене в этом году?
CHADFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CHADFI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:29:47 (UTC+8)

