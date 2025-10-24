Цена ChadFi (CHADFI)
Текущая цена ChadFi (CHADFI) составляет --. За последние 24 часа CHADFI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CHADFI за все время составляет $ 0,00174818, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, CHADFI изменился на +0,90% за последний час, на +0,70% за 24 часа и на -2,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация ChadFi составляет $ 841,45K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHADFI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 841,45K.
За сегодня изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ChadFi на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,70%
|30 дней
|$ 0
|-15,45%
|60 дней
|$ 0
|-38,00%
|90 дней
|$ 0
|--
ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse
Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.
Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.
Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.
Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.
Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.
SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.
Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.
Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.
Понимание токеномики ChadFi (CHADFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHADFI прямо сейчас!
