Что такое CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe. LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

Источник CF Large Cap Index (LCAP) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CF Large Cap Index (LCAP) Сколько стоит CF Large Cap Index (LCAP) на сегодня? Актуальная цена LCAP в USD – 10,91 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LCAP в USD? $ 10,91 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LCAP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CF Large Cap Index? Рыночная капитализация LCAP составляет $ 5,08M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LCAP? Циркулирующее предложение LCAP составляет 465,11K USD . Какова была максимальная цена (ATH) LCAP? LCAP достиг максимальной цены (ATH) в 13,34 USD . Какова была минимальная цена LCAP за все время (ATL)? LCAP достиг минимальной цены (ATL) в 10,29 USD . Каков объем торгов LCAP? Объем торгов за последние 24 часа для LCAP составляет -- USD . Вырастет ли LCAP в цене в этом году? LCAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LCAP для более подробного анализа.

