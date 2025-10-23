Текущая цена CF Large Cap Index сегодня составляет 10,91 USD. Следите за обновлениями цены LCAP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LCAP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CF Large Cap Index сегодня составляет 10,91 USD. Следите за обновлениями цены LCAP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LCAP прямо сейчас на MEXC.

Логотип CF Large Cap Index

Цена CF Large Cap Index (LCAP)

Не в листинге

Текущая цена 1 LCAP в USD:

$10,94
+1,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены CF Large Cap Index (LCAP) в реальном времени
Информация о ценах CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 10,53
Мин 24Ч
$ 10,95
Макс 24Ч

$ 10,53
$ 10,95
$ 13,34
$ 10,29
+0,71%

+1,50%

-2,63%

-2,63%

Текущая цена CF Large Cap Index (LCAP) составляет $10,91. За последние 24 часа LCAP торговался в диапазоне от $ 10,53 до $ 10,95, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LCAP за все время составляет $ 13,34, а минимальная – $ 10,29.

Что касается краткосрочной динамики, LCAP изменился на +0,71% за последний час, на +1,50% за 24 часа и на -2,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CF Large Cap Index (LCAP)

$ 5,08M
--
$ 5,08M
465,11K
465 113,98859053
Текущая рыночная капитализация CF Large Cap Index составляет $ 5,08M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LCAP составляет 465,11K, а общее предложение – 465113.98859053. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,08M.

История цен CF Large Cap Index (LCAP) в USD

За сегодня изменение цены CF Large Cap Index на USD составило $ +0,160777.
За последние 30 дней изменение цены CF Large Cap Index на USD составило $ -0,7662202100.
За последние 60 дней изменение цены CF Large Cap Index на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CF Large Cap Index на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,160777+1,50%
30 дней$ -0,7662202100-7,02%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CF Large Cap Index (LCAP)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены CF Large Cap Index (USD)

Сколько будет стоить CF Large Cap Index (LCAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CF Large Cap Index (LCAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CF Large Cap Index.

Проверьте прогноз цены CF Large Cap Index!

LCAP на местную валюту

Токеномика CF Large Cap Index (LCAP)

Понимание токеномики CF Large Cap Index (LCAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LCAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CF Large Cap Index (LCAP)

Сколько стоит CF Large Cap Index (LCAP) на сегодня?
Актуальная цена LCAP в USD – 10,91 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LCAP в USD?
Текущая цена LCAP в USD составляет $ 10,91. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CF Large Cap Index?
Рыночная капитализация LCAP составляет $ 5,08M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LCAP?
Циркулирующее предложение LCAP составляет 465,11K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LCAP?
LCAP достиг максимальной цены (ATH) в 13,34 USD.
Какова была минимальная цена LCAP за все время (ATL)?
LCAP достиг минимальной цены (ATL) в 10,29 USD.
Каков объем торгов LCAP?
Объем торгов за последние 24 часа для LCAP составляет -- USD.
Вырастет ли LCAP в цене в этом году?
LCAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LCAP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.