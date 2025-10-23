Что такое Ceylon (RS)

Ceylon (RS) Coin is a next-generation digital asset built on the Solana blockchain, designed to revolutionize global payments, cross-border remittances, and decentralized finance (DeFi) solutions. Leveraging Solana's ultra-fast and low-cost infrastructure, Ceylon Coin enables near-instant, affordable, and secure transactions, making it ideal for remittances and micropayments, particularly in emerging markets. The token facilitates seamless participation in DeFi protocols such as staking, lending, and yield farming boosting utility and community engagement. With a strong focus on financial inclusion, Ceylon Coin provides accessible wallets and integrations to simplify cross-border payments and bridge traditional finance with the crypto economy. Since its initial launch and exchange listings on platforms like LBank, Ceylon Coin has gained growing liquidity and market presence. The project follows a strategic 5-year roadmap emphasizing innovation, regulatory compliance, and sustainable ecosystem growth through partnerships and active community building. Ceylon Coin aims to be a cornerstone for transparent, scalable digital payments and financial services, delivering meaningful value to users and investors worldwide

Прогноз цены Ceylon (USD)

Сколько будет стоить Ceylon (RS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ceylon (RS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ceylon.

RS на местную валюту

Токеномика Ceylon (RS)

Понимание токеномики Ceylon (RS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ceylon (RS) Сколько стоит Ceylon (RS) на сегодня? Актуальная цена RS в USD – 0,0000014 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RS в USD? $ 0,0000014 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ceylon? Рыночная капитализация RS составляет $ 5,58M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RS? Циркулирующее предложение RS составляет 4,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) RS? RS достиг максимальной цены (ATH) в 0,0000061 USD . Какова была минимальная цена RS за все время (ATL)? RS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RS? Объем торгов за последние 24 часа для RS составляет -- USD . Вырастет ли RS в цене в этом году? RS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RS для более подробного анализа.

