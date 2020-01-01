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Топ токенов категории Uniswap v4 Hooks по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Uniswap v4 Hooks. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lode
Lode
LODE
$ 0.00077998
+0.41%
-0.02%
+1.66%
$ 34.31K
$ 919.98
2
sato
sato
SATO
$ 0.2357
-0.93%
-3.82%
-17.72%
--
$ 249.64K
3
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 591.13
-0.77%
-1.25%
-15.56%
--
$ 110.89

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Uniswap v4 Hooks и почему они так популярны?
Токены категории Uniswap v4 Hooks представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $34.31K.
Какой токен из категории Uniswap v4 Hooks демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Uniswap v4 Hooks, отслеживаемых на MEXC, LODE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Uniswap v4 Hooks находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Uniswap v4 Hooks, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Uniswap v4 Hooks относятся LODE, SATO, UPEG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Uniswap v4 Hooks?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Uniswap v4 Hooks составляет примерно $34.31K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Uniswap v4 Hooks, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.