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Топ токенов категории Экосистема Step Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Step Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02106
-0.05%
-4.10%
+1.25%
$ 4.41M
$ 3.51M
3
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015941
+0.03%
0.00%
-2.06%
$ 733.29K
$ 38.61K
4
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00971092
0.00%
--
-24.16%
$ 485.55K
$ 371.99
5
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
+0.20%
+0.09%
$ 58.04K
--
6
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.898E-5
-0.05%
-0.90%
-3.56%
$ 54.74K
--
7
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
-0.00%
+0.96%
$ 31.24K
$ 1.72

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Step Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Step Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.87B.
Какой токен из категории Экосистема Step Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Step Network, отслеживаемых на MEXC, XETA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Step Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Экосистема Step Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Step Network относятся USDC, DAO, FITFI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Step Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Step Network составляет примерно $74.87B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Step Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.