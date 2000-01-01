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Топ токенов категории Игры-симуляторы по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игры-симуляторы. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06673
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
2
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2605
-0.04%
-0.34%
-0.15%
$ 126.55M
$ 276.88K
3
$ 0.04158
+0.36%
-0.36%
-0.38%
$ 122.09M
$ 1.38M
4
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12427
+0.65%
+2.71%
+9.75%
$ 12.48M
$ 648.91K
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01426
+0.14%
0.00%
-3.20%
$ 7.11M
$ 3.96M
6
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00055956
+0.18%
-0.02%
+4.51%
$ 151.08K
$ 293.02
7
MARS4
MARS4
MARS4
$ 8.82E-6
-1.67%
-45.20%
-48.39%
$ 35.29K
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Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игры-симуляторы и почему они так популярны?
Токены категории Игры-симуляторы представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $401.11M.
Какой токен из категории Игры-симуляторы демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игры-симуляторы, отслеживаемых на MEXC, ALICE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.71% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игры-симуляторы находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Игры-симуляторы, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игры-симуляторы относятся MANA, ALE, SAND. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игры-симуляторы?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игры-симуляторы составляет примерно $401.11M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игры-симуляторы, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.