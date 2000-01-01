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Топ токенов категории Надписи по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Надписи. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002869
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2743
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.484
-0.40%
-1.52%
+1.39%
$ 73.65M
$ 20.55K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.00000001047
-0.28%
-5.34%
+7.17%
$ 22.13M
$ 8.92T
5
Bellscoin
Bellscoin
BELLS
$ 0.03977
0.00%
-5.54%
-8.65%
$ 2.39M
$ 21.24K
6
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.3E-6
+0.16%
-0.80%
-5.97%
$ 1.81M
--
7
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00033884
-0.39%
-0.21%
-7.62%
$ 207.95K
$ 28.38K
8
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.000192
-0.05%
+0.03%
+7.54%
$ 182.31K
$ 52.70
9
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00011971
0.00%
--
+1.97%
$ 119.71K
$ 2.18
10
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.0004143
-0.20%
--
-11.24%
$ 86.97K
$ 157.40
11
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.81
0.00%
-0.01%
-17.64%
$ 64.34K
$ 4.94
12
Inscribe
Inscribe
INS
$ 0.00372063
0.00%
--
+2.49%
$ 49.02K
$ 370.60
13
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004307
-0.28%
-5.18%
-7.41%
--
$ 1.64B
14
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.00000132
0.00%
-3.08%
+1.77%
--
$ 4.65B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Надписи и почему они так популярны?
Токены категории Надписи представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.42B.
Какой токен из категории Надписи демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Надписи, отслеживаемых на MEXC, MUBI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Надписи находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Надписи, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Надписи относятся PEPE, TRAC, ORDI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Надписи?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Надписи составляет примерно $1.42B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Надписи, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.