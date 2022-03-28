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iNFTspace
INS/USDT
0.0000601+3.44%
$0.00
Макс 24ч
0.0000609
Мин 24ч
0.0000556
Объем 24ч (INS)
643.92M
Сумма за 24ч (USDT)
37.84K
Макс 24ч
0.0000609
Мин 24ч
0.0000556
Объем 24ч (INS)
643.92M
Сумма за 24ч (USDT)
37.84K
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INS
iNFTspace, торговая платформа NFT, основанная на стимулах DAO, будет совместно способствовать созданию и росту стоимости области NFT посредством сотрудничества. iNFTspace стремится поддерживать создателей NFT в улучшении продвижения работ и обратной связи с сообществом через создание сообщества DAO и модель интеллектуального анализа транзакций. iNFTspace поддерживает несколько типов выпуска NFT, включая художественные картины, музыку, видео и т. Д., И в основном основан на боковых цепочках EVM с более низкими тарифами на газ (Polygon, Double-A Chain, BSC и т. Д.), Что эффективно облегчает проблему высоких сборов за газ для ETH, а также будет охватывать более широкий спектр групп пользователей и сценариев применения NFT, основанных на более производительных публичных цепочках.
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