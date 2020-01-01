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Топ токенов категории InfoFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе InfoFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6665
-0.85%
-3.14%
-28.54%
$ 160.77M
$ 301.77K
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2743
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
3
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.02515
-2.55%
-29.43%
+105.98%
$ 16.79M
$ 28.57M
4
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.01148
-0.92%
-25.56%
+45.62%
$ 8.82M
$ 16.56M
5
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00016471
0.00%
--
-2.13%
$ 164.69K
$ 46.54
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 0.00011856
0.00%
+0.01%
+72.98%
$ 113.86K
$ 190.50
7
Retail DAO
Retail DAO
RETAIL
$ 0.00010506
0.00%
--
+0.59%
$ 76.53K
$ 1.05
8
Arbus
Arbus
ARBUS
$ 9.971E-5
+0.51%
-0.70%
-1.68%
$ 64.40K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории InfoFi и почему они так популярны?
Токены категории InfoFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $324.79M.
Какой токен из категории InfoFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории InfoFi, отслеживаемых на MEXC, DCK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов InfoFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории InfoFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории InfoFi относятся KAITO, TRAC, BMT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории InfoFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории InfoFi составляет примерно $324.79M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор InfoFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.