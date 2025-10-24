Что такое Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We're open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

Источник Retail DAO (RETAIL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Retail DAO (USD)

Сколько будет стоить Retail DAO (RETAIL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Retail DAO (RETAIL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Retail DAO.

Проверьте прогноз цены Retail DAO!

RETAIL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Retail DAO (RETAIL)

Понимание токеномики Retail DAO (RETAIL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETAIL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Retail DAO (RETAIL) Сколько стоит Retail DAO (RETAIL) на сегодня? Актуальная цена RETAIL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RETAIL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RETAIL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Retail DAO? Рыночная капитализация RETAIL составляет $ 723.69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RETAIL? Циркулирующее предложение RETAIL составляет 728.40M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RETAIL? RETAIL достиг максимальной цены (ATH) в 0.00157166 USD . Какова была минимальная цена RETAIL за все время (ATL)? RETAIL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RETAIL? Объем торгов за последние 24 часа для RETAIL составляет -- USD . Вырастет ли RETAIL в цене в этом году? RETAIL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETAIL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Retail DAO (RETAIL)