Текущая цена Retail DAO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RETAIL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETAIL прямо сейчас на MEXC.

Цена Retail DAO (RETAIL)

Не в листинге

Текущая цена 1 RETAIL в USD:

$0.00099174
$0.00099174$0.00099174
+1.70%1D
mexc
График цены Retail DAO (RETAIL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:19 (UTC+8)

Информация о ценах Retail DAO (RETAIL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157166
$ 0.00157166$ 0.00157166

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+1.75%

+0.16%

+0.16%

Текущая цена Retail DAO (RETAIL) составляет --. За последние 24 часа RETAIL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RETAIL за все время составляет $ 0.00157166, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RETAIL изменился на +0.17% за последний час, на +1.75% за 24 часа и на +0.16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Retail DAO (RETAIL)

$ 723.69K
$ 723.69K$ 723.69K

--
----

$ 993.54K
$ 993.54K$ 993.54K

728.40M
728.40M 728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Retail DAO составляет $ 723.69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RETAIL составляет 728.40M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 993.54K.

История цен Retail DAO (RETAIL) в USD

За сегодня изменение цены Retail DAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Retail DAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Retail DAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Retail DAO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.75%
30 дней$ 0-2.02%
60 дней$ 0-34.97%
90 дней$ 0--

Что такое Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

Источник Retail DAO (RETAIL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Retail DAO (USD)

Сколько будет стоить Retail DAO (RETAIL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Retail DAO (RETAIL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Retail DAO.

Проверьте прогноз цены Retail DAO!

RETAIL на местную валюту

Токеномика Retail DAO (RETAIL)

Понимание токеномики Retail DAO (RETAIL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETAIL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Retail DAO (RETAIL)

Сколько стоит Retail DAO (RETAIL) на сегодня?
Актуальная цена RETAIL в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RETAIL в USD?
Текущая цена RETAIL в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Retail DAO?
Рыночная капитализация RETAIL составляет $ 723.69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RETAIL?
Циркулирующее предложение RETAIL составляет 728.40M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RETAIL?
RETAIL достиг максимальной цены (ATH) в 0.00157166 USD.
Какова была минимальная цена RETAIL за все время (ATL)?
RETAIL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RETAIL?
Объем торгов за последние 24 часа для RETAIL составляет -- USD.
Вырастет ли RETAIL в цене в этом году?
RETAIL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETAIL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Retail DAO (RETAIL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.