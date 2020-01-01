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Топ токенов категории Гильдии и стипендии по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Гильдии и стипендии. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01992
-0.45%
-1.43%
+10.14%
$ 15.23M
$ 3.02M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004868
-0.16%
+1.61%
+6.37%
$ 2.67M
$ 9.49M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.38%
$ 1.29M
$ 208.23
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00198631
0.00%
--
+1.21%
$ 304.26K
$ 7.11
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
-0.18%
$ 39.65K
$ 1.00
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.679E-5
+0.09%
+5.10%
-18.76%
$ 28.39K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026575
0.00%
--
+2.95%
$ 10.63K
$ 6.64
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0128818
-0.27%
+1.86%
+3.06%
--
$ 256.68M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Гильдии и стипендии и почему они так популярны?
Токены категории Гильдии и стипендии представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $19.58M.
Какой токен из категории Гильдии и стипендии демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Гильдии и стипендии, отслеживаемых на MEXC, VEMP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Гильдии и стипендии находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Гильдии и стипендии, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Гильдии и стипендии относятся YGG, A8, GUILD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Гильдии и стипендии?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Гильдии и стипендии составляет примерно $19.58M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Гильдии и стипендии, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.