Текущая цена Avocado DAO сегодня составляет 0,00495165 USD. Следите за обновлениями цены AVG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Avocado DAO сегодня составляет 0,00495165 USD. Следите за обновлениями цены AVG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AVG

Информация о цене AVG

Whitepaper AVG

Официальный сайт AVG

Токеномика AVG

Прогноз цен AVG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Avocado DAO

Цена Avocado DAO (AVG)

Не в листинге

Текущая цена 1 AVG в USD:

$0,00495165
$0,00495165$0,00495165
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Avocado DAO (AVG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:33 (UTC+8)

Информация о ценах Avocado DAO (AVG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,69
$ 2,69$ 2,69

$ 0,00450186
$ 0,00450186$ 0,00450186

--

--

-5,36%

-5,36%

Текущая цена Avocado DAO (AVG) составляет $0,00495165. За последние 24 часа AVG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AVG за все время составляет $ 2,69, а минимальная – $ 0,00450186.

Что касается краткосрочной динамики, AVG изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -5,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Avocado DAO (AVG)

$ 744,56K
$ 744,56K$ 744,56K

--
----

$ 4,95M
$ 4,95M$ 4,95M

150,36M
150,36M 150,36M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Avocado DAO составляет $ 744,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AVG составляет 150,36M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,95M.

История цен Avocado DAO (AVG) в USD

За сегодня изменение цены Avocado DAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Avocado DAO на USD составило $ -0,0003526555.
За последние 60 дней изменение цены Avocado DAO на USD составило $ -0,0008412491.
За последние 90 дней изменение цены Avocado DAO на USD составило $ -0,00079749887706353.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0003526555-7,12%
60 дней$ -0,0008412491-16,98%
90 дней$ -0,00079749887706353-13,87%

Что такое Avocado DAO (AVG)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Avocado DAO (AVG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Avocado DAO (USD)

Сколько будет стоить Avocado DAO (AVG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Avocado DAO (AVG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Avocado DAO.

Проверьте прогноз цены Avocado DAO!

AVG на местную валюту

Токеномика Avocado DAO (AVG)

Понимание токеномики Avocado DAO (AVG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AVG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Avocado DAO (AVG)

Сколько стоит Avocado DAO (AVG) на сегодня?
Актуальная цена AVG в USD – 0,00495165 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AVG в USD?
Текущая цена AVG в USD составляет $ 0,00495165. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Avocado DAO?
Рыночная капитализация AVG составляет $ 744,56K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AVG?
Циркулирующее предложение AVG составляет 150,36M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AVG?
AVG достиг максимальной цены (ATH) в 2,69 USD.
Какова была минимальная цена AVG за все время (ATL)?
AVG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00450186 USD.
Каков объем торгов AVG?
Объем торгов за последние 24 часа для AVG составляет -- USD.
Вырастет ли AVG в цене в этом году?
AVG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AVG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Avocado DAO (AVG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.