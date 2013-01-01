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Топ токенов категории Стейблкоин CHF по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин CHF. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
-0.00%
-0.81%
$ 59.64M
$ 2.01K
2
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
+0.81%
+0.01%
+0.81%
$ 5.03M
$ 61.47K
3
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.32
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 183.18K
$ 39.19
4
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
5
Frankencoin
Frankencoin
ZCHF
$ 1.237
0.00%
-0.22%
+0.02%
--
$ 76.12K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин CHF и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин CHF представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $64.94M.
Какой токен из категории Стейблкоин CHF демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин CHF, отслеживаемых на MEXC, HCHF продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин CHF находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Стейблкоин CHF, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин CHF относятся CHFAU, VCHF, HCHF. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин CHF?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин CHF составляет примерно $64.94M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин CHF, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.