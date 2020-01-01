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Spheroid Universe

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Глубина
SPH
Spheroid Universe - это платформа для разработки проектов расширенной реальности. Технологической основой платформы является облако Spheroid XR Cloud и язык программирования Spheroid Script, предназначенный для создания AR/XR.
Обзор
Название криптовалюты
SPH
Время выпуска
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Цена выпуска
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Макс. предложение
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Книга ордеров
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