Что такое Boros (BOROS)

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

Прогноз цены Boros (USD)

Сколько будет стоить Boros (BOROS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boros (BOROS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boros.

BOROS на местную валюту

Токеномика Boros (BOROS)

Понимание токеномики Boros (BOROS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOROS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boros (BOROS) Сколько стоит Boros (BOROS) на сегодня? Актуальная цена BOROS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOROS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOROS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Boros? Рыночная капитализация BOROS составляет $ 101,27K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOROS? Циркулирующее предложение BOROS составляет 907,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOROS? BOROS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BOROS за все время (ATL)? BOROS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOROS? Объем торгов за последние 24 часа для BOROS составляет -- USD . Вырастет ли BOROS в цене в этом году? BOROS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOROS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Boros (BOROS)