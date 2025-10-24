Что такое Boorio (ORIO)

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

Источник Boorio (ORIO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Boorio (USD)

ORIO на местную валюту

Токеномика Boorio (ORIO)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boorio (ORIO) Сколько стоит Boorio (ORIO) на сегодня? Актуальная цена ORIO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ORIO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ORIO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Boorio? Рыночная капитализация ORIO составляет $ 655,73K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ORIO? Циркулирующее предложение ORIO составляет 3,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ORIO? ORIO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена ORIO за все время (ATL)? ORIO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ORIO? Объем торгов за последние 24 часа для ORIO составляет -- USD . Вырастет ли ORIO в цене в этом году? ORIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ORIO для более подробного анализа.

