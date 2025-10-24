Что такое Boopa (BOOPA)

Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn't just a token; it's a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon. Whether you're here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy

Источник Boopa (BOOPA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Boopa (USD)

Сколько будет стоить Boopa (BOOPA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boopa (BOOPA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boopa.

Проверьте прогноз цены Boopa!

BOOPA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Boopa (BOOPA)

Понимание токеномики Boopa (BOOPA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOOPA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boopa (BOOPA) Сколько стоит Boopa (BOOPA) на сегодня? Актуальная цена BOOPA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOOPA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOOPA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Boopa? Рыночная капитализация BOOPA составляет $ 86,18K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOOPA? Циркулирующее предложение BOOPA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOOPA? BOOPA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01075817 USD . Какова была минимальная цена BOOPA за все время (ATL)? BOOPA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOOPA? Объем торгов за последние 24 часа для BOOPA составляет -- USD . Вырастет ли BOOPA в цене в этом году? BOOPA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOOPA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Boopa (BOOPA)