Что такое BOOM (BOOM)

The Boomco (BOOM) project is an innovative Web 3.0 education platform that seamlessly blends Edu-Fi and edutainment elements. Designed to democratize access to education, Boomco lowers entry barriers while ensuring sustained engagement through interactive and financially rewarding educational experiences.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!