Что такое Bonsai Token (BONSAI)

Bonsai is a cross-chain social token empowering creators across Lens, zkSync, and Base. The token was airdropped to power users of Lens Protocol, and has since become the de-facto currency across the ecosystem. Bonsai is being used as a monetization currency, a tipping currency, and to incentivize mints on leading NFT platforms. It is also an experimental ERC20/ERC721 hybrid, with 100k tokens granting the holder 1 Bonsai NFT.

Источник Bonsai Token (BONSAI) Официальный веб-сайт