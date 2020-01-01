Токеномика Bonsai Token (BONSAI) Откройте для себя ключевую информацию о Bonsai Token (BONSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonsai Token (BONSAI) Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Официальный сайт: https://onbons.ai Whitepaper: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Купить BONSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonsai Token (BONSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonsai Token (BONSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 769,49K $ 769,49K $ 769,49K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 378,53M $ 378,53M $ 378,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,03M $ 2,03M $ 2,03M Исторический максимум: $ 0,138541 $ 0,138541 $ 0,138541 Исторический минимум: $ 0,00000173 $ 0,00000173 $ 0,00000173 Текущая цена: $ 0,00202337 $ 0,00202337 $ 0,00202337 Узнайте больше о цене Bonsai Token (BONSAI)

Токеномика Bonsai Token (BONSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonsai Token (BONSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONSAI, изучите текущую цену BONSAI!

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