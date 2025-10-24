Что такое BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK. A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let'sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos. We're not just investing — we're weaponizing memes, charts, and vibes. We: Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let'sBonk Launchpad Sniff out alpha before the crowd gets a whiff Deploy fast with DAO-based decision-making Go hard or go home, with no mercy for mid No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins. We're here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BONKFOLIO (BONKFOLIO) Сколько стоит BONKFOLIO (BONKFOLIO) на сегодня? Актуальная цена BONKFOLIO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BONKFOLIO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BONKFOLIO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BONKFOLIO? Рыночная капитализация BONKFOLIO составляет $ 7,18K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BONKFOLIO? Циркулирующее предложение BONKFOLIO составляет 999,85M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BONKFOLIO? BONKFOLIO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BONKFOLIO за все время (ATL)? BONKFOLIO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BONKFOLIO? Объем торгов за последние 24 часа для BONKFOLIO составляет -- USD . Вырастет ли BONKFOLIO в цене в этом году? BONKFOLIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BONKFOLIO для более подробного анализа.

