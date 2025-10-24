Текущая цена BONKFOLIO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BONKFOLIO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONKFOLIO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BONKFOLIO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BONKFOLIO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONKFOLIO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BONKFOLIO

Страница обновлена: 2025-10-24 05:40:18 (UTC+8)

Информация о ценах BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,40%

+1,40%

Текущая цена BONKFOLIO (BONKFOLIO) составляет --. За последние 24 часа BONKFOLIO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BONKFOLIO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BONKFOLIO изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +1,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BONKFOLIO (BONKFOLIO)

$ 7,18K
$ 7,18K$ 7,18K

--
----

$ 7,18K
$ 7,18K$ 7,18K

999,85M
999,85M 999,85M

999 846 883,1906141
999 846 883,1906141 999 846 883,1906141

Текущая рыночная капитализация BONKFOLIO составляет $ 7,18K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BONKFOLIO составляет 999,85M, а общее предложение – 999846883.1906141. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,18K.

История цен BONKFOLIO (BONKFOLIO) в USD

За сегодня изменение цены BONKFOLIO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BONKFOLIO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BONKFOLIO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BONKFOLIO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-35,64%
60 дней$ 0-64,01%
90 дней$ 0--

Что такое BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

Источник BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BONKFOLIO (USD)

Сколько будет стоить BONKFOLIO (BONKFOLIO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BONKFOLIO (BONKFOLIO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BONKFOLIO.

Проверьте прогноз цены BONKFOLIO!

BONKFOLIO на местную валюту

Токеномика BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Понимание токеномики BONKFOLIO (BONKFOLIO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BONKFOLIO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Сколько стоит BONKFOLIO (BONKFOLIO) на сегодня?
Актуальная цена BONKFOLIO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BONKFOLIO в USD?
Текущая цена BONKFOLIO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BONKFOLIO?
Рыночная капитализация BONKFOLIO составляет $ 7,18K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BONKFOLIO?
Циркулирующее предложение BONKFOLIO составляет 999,85M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BONKFOLIO?
BONKFOLIO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BONKFOLIO за все время (ATL)?
BONKFOLIO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BONKFOLIO?
Объем торгов за последние 24 часа для BONKFOLIO составляет -- USD.
Вырастет ли BONKFOLIO в цене в этом году?
BONKFOLIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BONKFOLIO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

