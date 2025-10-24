Текущая цена BONKBOY сегодня составляет 0,00011277 USD. Следите за обновлениями цены BONKBOY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONKBOY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BONKBOY сегодня составляет 0,00011277 USD. Следите за обновлениями цены BONKBOY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BONKBOY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BONKBOY

Информация о цене BONKBOY

Официальный сайт BONKBOY

Токеномика BONKBOY

Прогноз цен BONKBOY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип BONKBOY

Цена BONKBOY (BONKBOY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BONKBOY в USD:

$0,00011358
$0,00011358$0,00011358
+6,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BONKBOY (BONKBOY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:59 (UTC+8)

Информация о ценах BONKBOY (BONKBOY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00010536
$ 0,00010536$ 0,00010536
Мин 24Ч
$ 0,00011766
$ 0,00011766$ 0,00011766
Макс 24Ч

$ 0,00010536
$ 0,00010536$ 0,00010536

$ 0,00011766
$ 0,00011766$ 0,00011766

$ 0,00096279
$ 0,00096279$ 0,00096279

$ 0,00010323
$ 0,00010323$ 0,00010323

-0,05%

+5,34%

-9,03%

-9,03%

Текущая цена BONKBOY (BONKBOY) составляет $0,00011277. За последние 24 часа BONKBOY торговался в диапазоне от $ 0,00010536 до $ 0,00011766, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BONKBOY за все время составляет $ 0,00096279, а минимальная – $ 0,00010323.

Что касается краткосрочной динамики, BONKBOY изменился на -0,05% за последний час, на +5,34% за 24 часа и на -9,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BONKBOY (BONKBOY)

$ 112,69K
$ 112,69K$ 112,69K

--
----

$ 112,69K
$ 112,69K$ 112,69K

999,81M
999,81M 999,81M

999 812 269,152828
999 812 269,152828 999 812 269,152828

Текущая рыночная капитализация BONKBOY составляет $ 112,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BONKBOY составляет 999,81M, а общее предложение – 999812269.152828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,69K.

История цен BONKBOY (BONKBOY) в USD

За сегодня изменение цены BONKBOY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BONKBOY на USD составило $ -0,0000419181.
За последние 60 дней изменение цены BONKBOY на USD составило $ -0,0000663652.
За последние 90 дней изменение цены BONKBOY на USD составило $ -0,0004821419753702426.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,34%
30 дней$ -0,0000419181-37,17%
60 дней$ -0,0000663652-58,85%
90 дней$ -0,0004821419753702426-81,04%

Что такое BONKBOY (BONKBOY)

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BONKBOY (BONKBOY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BONKBOY (USD)

Сколько будет стоить BONKBOY (BONKBOY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BONKBOY (BONKBOY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BONKBOY.

Проверьте прогноз цены BONKBOY!

BONKBOY на местную валюту

Токеномика BONKBOY (BONKBOY)

Понимание токеномики BONKBOY (BONKBOY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BONKBOY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BONKBOY (BONKBOY)

Сколько стоит BONKBOY (BONKBOY) на сегодня?
Актуальная цена BONKBOY в USD – 0,00011277 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BONKBOY в USD?
Текущая цена BONKBOY в USD составляет $ 0,00011277. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BONKBOY?
Рыночная капитализация BONKBOY составляет $ 112,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BONKBOY?
Циркулирующее предложение BONKBOY составляет 999,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BONKBOY?
BONKBOY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00096279 USD.
Какова была минимальная цена BONKBOY за все время (ATL)?
BONKBOY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010323 USD.
Каков объем торгов BONKBOY?
Объем торгов за последние 24 часа для BONKBOY составляет -- USD.
Вырастет ли BONKBOY в цене в этом году?
BONKBOY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BONKBOY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:26:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BONKBOY (BONKBOY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.