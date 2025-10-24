Текущая цена Bonk Level Saviour сегодня составляет 0,01654888 USD. Следите за обновлениями цены SAVIOUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAVIOUR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bonk Level Saviour сегодня составляет 0,01654888 USD. Следите за обновлениями цены SAVIOUR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAVIOUR прямо сейчас на MEXC.

Цена Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Текущая цена 1 SAVIOUR в USD:

$0,01654888
$0,01654888$0,01654888
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в реальном времени
Информация о ценах Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04502769
$ 0,04502769$ 0,04502769

$ 0,01567175
$ 0,01567175$ 0,01567175

-5,62%

-5,62%

Текущая цена Bonk Level Saviour (SAVIOUR) составляет $0,01654888. За последние 24 часа SAVIOUR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAVIOUR за все время составляет $ 0,04502769, а минимальная – $ 0,01567175.

Что касается краткосрочной динамики, SAVIOUR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -5,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

$ 281,29K
$ 281,29K$ 281,29K

$ 281,29K
$ 281,29K$ 281,29K

17,00M
17,00M 17,00M

16 997 540,75172
16 997 540,75172 16 997 540,75172

Текущая рыночная капитализация Bonk Level Saviour составляет $ 281,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAVIOUR составляет 17,00M, а общее предложение – 16997540.75172. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 281,29K.

История цен Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в USD

За сегодня изменение цены Bonk Level Saviour на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bonk Level Saviour на USD составило $ -0,0032356535.
За последние 60 дней изменение цены Bonk Level Saviour на USD составило $ -0,0029662543.
За последние 90 дней изменение цены Bonk Level Saviour на USD составило $ -0,001098201279901663.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0032356535-19,55%
60 дней$ -0,0029662543-17,92%
90 дней$ -0,001098201279901663-6,22%

Что такое Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Bonk Level Saviour (USD)

Сколько будет стоить Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bonk Level Saviour (SAVIOUR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bonk Level Saviour.

Проверьте прогноз цены Bonk Level Saviour!

SAVIOUR на местную валюту

Токеномика Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Понимание токеномики Bonk Level Saviour (SAVIOUR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAVIOUR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Сколько стоит Bonk Level Saviour (SAVIOUR) на сегодня?
Актуальная цена SAVIOUR в USD – 0,01654888 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAVIOUR в USD?
Текущая цена SAVIOUR в USD составляет $ 0,01654888. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bonk Level Saviour?
Рыночная капитализация SAVIOUR составляет $ 281,29K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAVIOUR?
Циркулирующее предложение SAVIOUR составляет 17,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAVIOUR?
SAVIOUR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04502769 USD.
Какова была минимальная цена SAVIOUR за все время (ATL)?
SAVIOUR достиг минимальной цены (ATL) в 0,01567175 USD.
Каков объем торгов SAVIOUR?
Объем торгов за последние 24 часа для SAVIOUR составляет -- USD.
Вырастет ли SAVIOUR в цене в этом году?
SAVIOUR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAVIOUR для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.