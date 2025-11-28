Что такое BT365

Токеномика BlockTrader365 (BT365) Откройте для себя ключевую информацию о BlockTrader365 (BT365), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BlockTrader365 (BT365) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockTrader365 (BT365), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Исторический максимум: $ 0,04230719 $ 0,04230719 $ 0,04230719 Исторический минимум: $ 0,01739058 $ 0,01739058 $ 0,01739058 Текущая цена: $ 0,03028375 $ 0,03028375 $ 0,03028375 Узнайте больше о цене BlockTrader365 (BT365) Купить BT365 сейчас!

Информация о BlockTrader365 (BT365) Официальный сайт: https://blocktrader365.com/app Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1s8H7_eFZh6P23MAN2RfkSYLwEywEv_s4/view?usp=sharing

Токеномика BlockTrader365 (BT365): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockTrader365 (BT365) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BT365, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BT365. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BT365, изучите текущую цену BT365!

