Что такое Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages. The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners. Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

Прогноз цены Bitrecs (USD)

Сколько будет стоить Bitrecs (SN122) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitrecs (SN122) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitrecs.

Проверьте прогноз цены Bitrecs!

SN122 на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Bitrecs (SN122)

Понимание токеномики Bitrecs (SN122) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SN122 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitrecs (SN122) Сколько стоит Bitrecs (SN122) на сегодня? Актуальная цена SN122 в USD – 0,628896 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SN122 в USD? $ 0,628896 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SN122 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bitrecs? Рыночная капитализация SN122 составляет $ 173,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SN122? Циркулирующее предложение SN122 составляет 276,05K USD . Какова была максимальная цена (ATH) SN122? SN122 достиг максимальной цены (ATH) в 0,803673 USD . Какова была минимальная цена SN122 за все время (ATL)? SN122 достиг минимальной цены (ATL) в 0,337554 USD . Каков объем торгов SN122? Объем торгов за последние 24 часа для SN122 составляет -- USD . Вырастет ли SN122 в цене в этом году? SN122 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SN122 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Bitrecs (SN122)