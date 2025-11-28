Что такое SN122

Токеномика и анализ цен Bitrecs (SN122) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitrecs (SN122), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 325,04K $ 325,04K $ 325,04K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 276,05K $ 276,05K $ 276,05K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,73M $ 24,73M $ 24,73M Исторический максимум: $ 1,53 $ 1,53 $ 1,53 Исторический минимум: $ 0,337554 $ 0,337554 $ 0,337554 Текущая цена: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Узнайте больше о цене Bitrecs (SN122) Купить SN122 сейчас!

Информация о Bitrecs (SN122) Официальный сайт: https://www.bitrecs.ai/ Whitepaper: https://github.com/bitrecs/bitrecs-subnet

Токеномика Bitrecs (SN122): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitrecs (SN122) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN122, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN122. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN122, изучите текущую цену SN122!

Прогноз цены SN122 Хотите узнать, куда может двигаться SN122? Наша страница прогноза цены SN122 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SN122 прямо сейчас!

