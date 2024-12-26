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Цена Bitcoin Pro (BTCP)

USD

График цены Bitcoin Pro (BTCP) в реальном времени

$77.26
$77.26$77.26
+14.90%(1D)

Цена Bitcoin Pro (BTCP) сегодня

Текущая цена Bitcoin Pro (BTCP) сегодня составляет 77.26 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9.97M USD. Цена BTCP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bitcoin Pro:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.01K USD
- Изменение цены Bitcoin Pro в течение дня составляет +14.91%
- Оборотное предложение составляет 129.02K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене BTCP к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BTCP.

Ценовые показатели Bitcoin Pro (BTCP) - USD

За сегодня изменение цены Bitcoin Pro на USD составило $ +10.02.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin Pro на USD составило $ +6.8866241820.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin Pro на USD составило $ +103.3894169860.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin Pro на USD составило $ +44.43904204715809.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +10.02+14.91%
30 дней$ +6.8866241820+8.91%
60 дней$ +103.3894169860+133.82%
90 дней$ +44.43904204715809+135.40%

Анализ цен Bitcoin Pro (BTCP)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bitcoin Pro: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 67.15
$ 67.15$ 67.15

$ 77.37
$ 77.37$ 77.37

$ 1,209.85
$ 1,209.85$ 1,209.85

-0.13%

+14.91%

-0.07%

Рыночная информация Bitcoin Pro (BTCP)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

129.02K
129.02K 129.02K

Что такое Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

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Источник Bitcoin Pro (BTCP)

Официальный веб-сайт

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BTCP на местную валюту

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1 BTCP к GBP
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1 BTCP к EUR
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1 BTCP к USD
$77.26
1 BTCP к MYR
RM346.1248
1 BTCP к TRY
2,718.7794
1 BTCP к JPY
¥12,159.1788
1 BTCP к RUB
7,700.5042
1 BTCP к INR
6,594.9136
1 BTCP к IDR
Rp1,246,128.8578
1 BTCP к PHP
4,532.0716
1 BTCP к EGP
￡E.3,932.534
1 BTCP к BRL
R$492.1462
1 BTCP к CAD
C$110.4818
1 BTCP к BDT
9,217.118
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119,412.2834
1 BTCP к UAH
3,234.1036
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Bs3,940.26
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Rs21,472.8718
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