Что такое BENQI (QI)

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BENQI (QI) Сколько стоит BENQI (QI) на сегодня? Актуальная цена QI в USD – 0,00534877 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена QI в USD? $ 0,00534877 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена QI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BENQI? Рыночная капитализация QI составляет $ 38,51M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение QI? Циркулирующее предложение QI составляет 7,20B USD . Какова была максимальная цена (ATH) QI? QI достиг максимальной цены (ATH) в 0,39417 USD . Какова была минимальная цена QI за все время (ATL)? QI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00323513 USD . Каков объем торгов QI? Объем торгов за последние 24 часа для QI составляет -- USD . Вырастет ли QI в цене в этом году? QI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QI для более подробного анализа.

