Какова текущая цена Bella Bumper Play 2 Earn?

Bella Bumper Play 2 Earn торгуется по цене ₽0.121894653088944960000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 14.97%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как PISTA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 14.97% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если PISTA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Bella Bumper Play 2 Earn показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem PISTA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Bella Bumper Play 2 Earn?

Рыночная капитализация ₽5650918.9240431200000 ставит PISTA на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.10518505117585360000 до ₽0.122163993855879360000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется PISTA?

Bella Bumper Play 2 Earn обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку PISTA?

При наличии в обращении 0.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.