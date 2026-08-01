Какова текущая цена Bearly Legal?

Bearly Legal оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 3.94%.

Насколько быстро растёт сообщество BEAR?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Bearly Legal?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Bearly Legal в секторе Meme,Ethereum Ecosystem,Elon Musk-Inspired. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BEAR?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BEAR соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2.306655276752518720000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 100000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.