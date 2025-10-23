Что такое BASEDD House (BASEDD)

Источник BASEDD House (BASEDD) Официальный веб-сайт

BASEDD на местную валюту

Токеномика BASEDD House (BASEDD)

Понимание токеномики BASEDD House (BASEDD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BASEDD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BASEDD House (BASEDD) Сколько стоит BASEDD House (BASEDD) на сегодня? Актуальная цена BASEDD в USD – 0,00102832 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BASEDD в USD? $ 0,00102832 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BASEDD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BASEDD House? Рыночная капитализация BASEDD составляет $ 1,03M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BASEDD? Циркулирующее предложение BASEDD составляет 999,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BASEDD? BASEDD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00924382 USD . Какова была минимальная цена BASEDD за все время (ATL)? BASEDD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00088571 USD . Каков объем торгов BASEDD? Объем торгов за последние 24 часа для BASEDD составляет -- USD . Вырастет ли BASEDD в цене в этом году? BASEDD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BASEDD для более подробного анализа.

