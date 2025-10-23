Текущая цена BASEDD House сегодня составляет 0,00102832 USD. Следите за обновлениями цены BASEDD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BASEDD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BASEDD House сегодня составляет 0,00102832 USD. Следите за обновлениями цены BASEDD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BASEDD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BASEDD

Информация о цене BASEDD

Официальный сайт BASEDD

Токеномика BASEDD

Прогноз цен BASEDD

Логотип BASEDD House

Цена BASEDD House (BASEDD)

Не в листинге

Текущая цена 1 BASEDD в USD:

$0,00102832
$0,00102832
+3,20%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены BASEDD House (BASEDD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:40 (UTC+8)

Информация о ценах BASEDD House (BASEDD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00093427
$ 0,00093427
Мин 24Ч
$ 0,00104834
$ 0,00104834
Макс 24Ч

$ 0,00093427
$ 0,00093427

$ 0,00104834
$ 0,00104834

$ 0,00924382
$ 0,00924382

$ 0,00088571
$ 0,00088571

-0,42%

+3,29%

-23,73%

-23,73%

Текущая цена BASEDD House (BASEDD) составляет $0,00102832. За последние 24 часа BASEDD торговался в диапазоне от $ 0,00093427 до $ 0,00104834, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BASEDD за все время составляет $ 0,00924382, а минимальная – $ 0,00088571.

Что касается краткосрочной динамики, BASEDD изменился на -0,42% за последний час, на +3,29% за 24 часа и на -23,73% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BASEDD House (BASEDD)

$ 1,03M
$ 1,03M

--
--

$ 1,03M
$ 1,03M

999,88M
999,88M

999 878 916,26205
999 878 916,26205

Текущая рыночная капитализация BASEDD House составляет $ 1,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BASEDD составляет 999,88M, а общее предложение – 999878916.26205. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,03M.

История цен BASEDD House (BASEDD) в USD

За сегодня изменение цены BASEDD House на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BASEDD House на USD составило $ -0,0005038560.
За последние 60 дней изменение цены BASEDD House на USD составило $ -0,0005634804.
За последние 90 дней изменение цены BASEDD House на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,29%
30 дней$ -0,0005038560-48,99%
60 дней$ -0,0005634804-54,79%
90 дней$ 0--

Что такое BASEDD House (BASEDD)

Источник BASEDD House (BASEDD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BASEDD House (USD)

Сколько будет стоить BASEDD House (BASEDD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BASEDD House (BASEDD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BASEDD House.

Проверьте прогноз цены BASEDD House!

BASEDD на местную валюту

Токеномика BASEDD House (BASEDD)

Понимание токеномики BASEDD House (BASEDD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BASEDD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BASEDD House (BASEDD)

Сколько стоит BASEDD House (BASEDD) на сегодня?
Актуальная цена BASEDD в USD – 0,00102832 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BASEDD в USD?
Текущая цена BASEDD в USD составляет $ 0,00102832. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BASEDD House?
Рыночная капитализация BASEDD составляет $ 1,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BASEDD?
Циркулирующее предложение BASEDD составляет 999,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BASEDD?
BASEDD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00924382 USD.
Какова была минимальная цена BASEDD за все время (ATL)?
BASEDD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00088571 USD.
Каков объем торгов BASEDD?
Объем торгов за последние 24 часа для BASEDD составляет -- USD.
Вырастет ли BASEDD в цене в этом году?
BASEDD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BASEDD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:40 (UTC+8)

