Согласно вашему прогнозу, Band потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,544241.

Согласно вашему прогнозу, Band потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,571453.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена BAND составляет $ 0,600025 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена BAND в 2028 году составит $ 0,630026 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAND в 2029 году составит $ 0,661528 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAND в 2030 году составит $ 0,694604 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Band потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 1,1314.

В 2050 году цена Band потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,8429.