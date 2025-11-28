Что такое BAND

Токеномика Band (BAND) Откройте для себя ключевую информацию о Band (BAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Band (BAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Band (BAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,67M $ 65,67M $ 65,67M Общее предложение: $ 168,53M $ 168,53M $ 168,53M Оборотное предложение: $ 166,90M $ 166,90M $ 166,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,31M $ 66,31M $ 66,31M Исторический максимум: $ 22,83 $ 22,83 $ 22,83 Исторический минимум: $ 0,203625 $ 0,203625 $ 0,203625 Текущая цена: $ 0,394969 $ 0,394969 $ 0,394969 Узнайте больше о цене Band (BAND) Купить BAND сейчас!

Информация о Band (BAND) Официальный сайт: https://bandprotocol.com/

Токеномика Band (BAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Band (BAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAND, изучите текущую цену BAND!

