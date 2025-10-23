Текущая цена Balsa MM Fund сегодня составляет 0,075123 USD. Следите за обновлениями цены BMMF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BMMF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Balsa MM Fund сегодня составляет 0,075123 USD. Следите за обновлениями цены BMMF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BMMF прямо сейчас на MEXC.

Цена Balsa MM Fund (BMMF)

Текущая цена 1 BMMF в USD:

$0,075123
$0,075123$0,075123
+0,10%1D
График цены Balsa MM Fund (BMMF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:18 (UTC+8)

Информация о ценах Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,00%

+0,12%

+1,25%

+1,25%

Текущая цена Balsa MM Fund (BMMF) составляет $0,075123. За последние 24 часа BMMF торговался в диапазоне от $ 0,075035 до $ 0,075184, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BMMF за все время составляет $ 0,075184, а минимальная – $ 0,070272.

Что касается краткосрочной динамики, BMMF изменился на -0,00% за последний час, на +0,12% за 24 часа и на +1,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Balsa MM Fund (BMMF)

Текущая рыночная капитализация Balsa MM Fund составляет $ 3,70M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BMMF составляет 49,29M, а общее предложение – 49290262.52985915. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,70M.

История цен Balsa MM Fund (BMMF) в USD

За сегодня изменение цены Balsa MM Fund на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Balsa MM Fund на USD составило $ +0,0030744237.
За последние 60 дней изменение цены Balsa MM Fund на USD составило $ +0,0038873372.
За последние 90 дней изменение цены Balsa MM Fund на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,12%
30 дней$ +0,0030744237+4,09%
60 дней$ +0,0038873372+5,17%
90 дней$ 0--

Что такое Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Balsa MM Fund (BMMF)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Balsa MM Fund (USD)

Сколько будет стоить Balsa MM Fund (BMMF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Balsa MM Fund (BMMF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Balsa MM Fund.

Проверьте прогноз цены Balsa MM Fund!

BMMF на местную валюту

Токеномика Balsa MM Fund (BMMF)

Понимание токеномики Balsa MM Fund (BMMF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BMMF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Balsa MM Fund (BMMF)

Сколько стоит Balsa MM Fund (BMMF) на сегодня?
Актуальная цена BMMF в USD – 0,075123 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BMMF в USD?
Текущая цена BMMF в USD составляет $ 0,075123. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Balsa MM Fund?
Рыночная капитализация BMMF составляет $ 3,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BMMF?
Циркулирующее предложение BMMF составляет 49,29M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BMMF?
BMMF достиг максимальной цены (ATH) в 0,075184 USD.
Какова была минимальная цена BMMF за все время (ATL)?
BMMF достиг минимальной цены (ATL) в 0,070272 USD.
Каков объем торгов BMMF?
Объем торгов за последние 24 часа для BMMF составляет -- USD.
Вырастет ли BMMF в цене в этом году?
BMMF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BMMF для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:29:18 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.