Токеномика Balsa MM Fund (BMMF)

Откройте для себя ключевую информацию о Balsa MM Fund (BMMF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:55:58 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Balsa MM Fund (BMMF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balsa MM Fund (BMMF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,48M
Общее предложение:
$ 47,51M
Оборотное предложение:
$ 47,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,48M
Исторический максимум:
$ 0,073416
Исторический минимум:
$ 0,070272
Текущая цена:
$ 0,073251
Информация о Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

Официальный сайт:
https://www.balsafinance.com/bmmf

Токеномика Balsa MM Fund (BMMF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Balsa MM Fund (BMMF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BMMF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BMMF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMMF, изучите текущую цену BMMF!

Прогноз цены BMMF

Хотите узнать, куда может двигаться BMMF? Наша страница прогноза цены BMMF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

