Токеномика и анализ цен Balsa MM Fund (BMMF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balsa MM Fund (BMMF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,48M $ 3,48M $ 3,48M Общее предложение: $ 47,51M $ 47,51M $ 47,51M Оборотное предложение: $ 47,51M $ 47,51M $ 47,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,48M $ 3,48M $ 3,48M Исторический максимум: $ 0,073416 $ 0,073416 $ 0,073416 Исторический минимум: $ 0,070272 $ 0,070272 $ 0,070272 Текущая цена: $ 0,073251 $ 0,073251 $ 0,073251 Узнайте больше о цене Balsa MM Fund (BMMF)

Информация о Balsa MM Fund (BMMF) BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security. BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security. Официальный сайт: https://www.balsafinance.com/bmmf

Токеномика Balsa MM Fund (BMMF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Balsa MM Fund (BMMF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMMF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMMF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

