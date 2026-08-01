Сколько стоит Bacon Protocol в данный момент?

Bacon Protocol в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BAC сегодня?

BAC продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad.

Насколько популярен Bacon Protocol сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BAC.

Чем отличается Bacon Protocol от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad и созданным на сети --, BAC предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BAC находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1000000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Bacon Protocol за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽3.463395313012077520000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.