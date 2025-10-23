Что такое Backroom (ROOM)

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Backroom (ROOM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Backroom (USD)

Сколько будет стоить Backroom (ROOM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Backroom (ROOM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Backroom.

Проверьте прогноз цены Backroom!

ROOM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Backroom (ROOM)

Понимание токеномики Backroom (ROOM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROOM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Backroom (ROOM) Сколько стоит Backroom (ROOM) на сегодня? Актуальная цена ROOM в USD – 0,00612737 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROOM в USD? $ 0,00612737 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROOM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Backroom? Рыночная капитализация ROOM составляет $ 4,68M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROOM? Циркулирующее предложение ROOM составляет 764,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROOM? ROOM достиг максимальной цены (ATH) в 0,02455824 USD . Какова была минимальная цена ROOM за все время (ATL)? ROOM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00055129 USD . Каков объем торгов ROOM? Объем торгов за последние 24 часа для ROOM составляет -- USD . Вырастет ли ROOM в цене в этом году? ROOM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROOM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Backroom (ROOM)