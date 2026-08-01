Сегодняшняя цена Baby Frog Coin

Текущая цена Baby Frog Coin (BABYFROG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYFROG на USD составляет $ 0 за BABYFROG.

На данный момент Baby Frog Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18,826.69, при оборотном предложении 278.87T BABYFROG. В течение последних 24 часов, BABYFROG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BABYFROG изменился на -0.34% за последний час и на -3.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Baby Frog Coin (BABYFROG)

Рыночная капитализация $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K Оборотное предложение 278.87T 278.87T 278.87T Общее предложение 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

Текущая рыночная капитализация Baby Frog Coin составляет $ 18.83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYFROG составляет 278.87T, а общее предложение – 278870767229395.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.83K.