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Текущая цена Baby Frog Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BABYFROG составляет 18,826.69 USD. Отслеживайте обновления цен BABYFROG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Baby Frog Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BABYFROG составляет 18,826.69 USD. Отслеживайте обновления цен BABYFROG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Baby Frog Coin (BABYFROG)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABYFROG в USD:

$0.000000000067321
$0.000000000067321$0.000000000067321
+0.40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby Frog Coin (BABYFROG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:35:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Baby Frog Coin

Текущая цена Baby Frog Coin (BABYFROG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYFROG на USD составляет $ 0 за BABYFROG.

На данный момент Baby Frog Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18,826.69, при оборотном предложении 278.87T BABYFROG. В течение последних 24 часов, BABYFROG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BABYFROG изменился на -0.34% за последний час и на -3.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Baby Frog Coin (BABYFROG)

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

--
----

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

278.87T
278.87T 278.87T

278,870,767,229,395.4
278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

Текущая рыночная капитализация Baby Frog Coin составляет $ 18.83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYFROG составляет 278.87T, а общее предложение – 278870767229395.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.83K.

История цен Baby Frog Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+0.70%

-3.29%

-3.29%

История цен Baby Frog Coin (BABYFROG) в USD

За сегодня изменение цены Baby Frog Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Frog Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby Frog Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Frog Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.70%
30 дней$ 0-7.36%
60 дней$ 0-43.89%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Baby Frog Coin

Прогноз цены Baby Frog Coin (BABYFROG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BABYFROG в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Baby Frog Coin (BABYFROG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Baby Frog Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Baby Frog Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BABYFROG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Baby Frog Coin».

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Источник Baby Frog Coin (BABYFROG)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemMeme

О Baby Frog Coin

Какова текущая цена Baby Frog Coin?

По состоянию на ₽, цена Baby Frog Coin за последние 24 часа изменилась на 0.69%.

Как влияет предложение токенов на оценку BABYFROG?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 278870767229395.4 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Baby Frog Coin?

Его рыночная капитализация составляет ₽1408554.200954499760000, что соответствует #8927 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

BABYFROG зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Baby Frog Coin вписывается в категорию BNB Chain Ecosystem,Meme?

Как токен категории BNB Chain Ecosystem,Meme, BABYFROG конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:35:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Baby Frog Coin (BABYFROG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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