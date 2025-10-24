Что такое Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn't just a passing trend; it's a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values. Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Awoke (AWOKE) Сколько стоит Awoke (AWOKE) на сегодня? Актуальная цена AWOKE в USD – 0,02595393 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AWOKE в USD? $ 0,02595393 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AWOKE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Awoke? Рыночная капитализация AWOKE составляет $ 25,92K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AWOKE? Циркулирующее предложение AWOKE составляет 1000,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) AWOKE? AWOKE достиг максимальной цены (ATH) в 6,33 USD . Какова была минимальная цена AWOKE за все время (ATL)? AWOKE достиг минимальной цены (ATL) в 0,01917443 USD . Каков объем торгов AWOKE? Объем торгов за последние 24 часа для AWOKE составляет -- USD . Вырастет ли AWOKE в цене в этом году? AWOKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AWOKE для более подробного анализа.

