Согласно вашему прогнозу, Avocado DAO потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,004961.

Согласно вашему прогнозу, Avocado DAO потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,005209.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена AVG составляет $ 0,005469 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена AVG в 2028 году составит $ 0,005743 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVG в 2029 году составит $ 0,006030 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVG в 2030 году составит $ 0,006331 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Avocado DAO потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,010314.

В 2050 году цена Avocado DAO потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,016800.