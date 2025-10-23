Что такое AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age. This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief. Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

Прогноз цены AU79 (USD)

Сколько будет стоить AU79 (AU79) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AU79 (AU79) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AU79.

AU79 на местную валюту

Токеномика AU79 (AU79)

Понимание токеномики AU79 (AU79) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AU79 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AU79 (AU79) Сколько стоит AU79 (AU79) на сегодня? Актуальная цена AU79 в USD – 0,02064121 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AU79 в USD? $ 0,02064121 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AU79 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AU79? Рыночная капитализация AU79 составляет $ 20,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AU79? Циркулирующее предложение AU79 составляет 999,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AU79? AU79 достиг максимальной цены (ATH) в 0,03850425 USD . Какова была минимальная цена AU79 за все время (ATL)? AU79 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00608277 USD . Каков объем торгов AU79? Объем торгов за последние 24 часа для AU79 составляет -- USD . Вырастет ли AU79 в цене в этом году? AU79 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AU79 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AU79 (AU79)