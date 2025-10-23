Текущая цена AU79 сегодня составляет 0,02064121 USD. Следите за обновлениями цены AU79 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AU79 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AU79 сегодня составляет 0,02064121 USD. Следите за обновлениями цены AU79 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AU79 прямо сейчас на MEXC.

Цена AU79 (AU79)

Не в листинге

Текущая цена 1 AU79 в USD:

$0,02059671
+8,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены AU79 (AU79) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:28:12 (UTC+8)

Информация о ценах AU79 (AU79) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01689799
Мин 24Ч
$ 0,02121692
Макс 24Ч

$ 0,01689799
$ 0,02121692
$ 0,03850425
$ 0,00608277
+1,59%

+8,32%

-21,97%

-21,97%

Текущая цена AU79 (AU79) составляет $0,02064121. За последние 24 часа AU79 торговался в диапазоне от $ 0,01689799 до $ 0,02121692, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AU79 за все время составляет $ 0,03850425, а минимальная – $ 0,00608277.

Что касается краткосрочной динамики, AU79 изменился на +1,59% за последний час, на +8,32% за 24 часа и на -21,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AU79 (AU79)

$ 20,30M
--
$ 20,30M
999,87M
999 871 299,4883341
Текущая рыночная капитализация AU79 составляет $ 20,30M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AU79 составляет 999,87M, а общее предложение – 999871299.4883341. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,30M.

История цен AU79 (AU79) в USD

За сегодня изменение цены AU79 на USD составило $ +0,00158484.
За последние 30 дней изменение цены AU79 на USD составило $ -0,0035466098.
За последние 60 дней изменение цены AU79 на USD составило $ +0,0027068387.
За последние 90 дней изменение цены AU79 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00158484+8,32%
30 дней$ -0,0035466098-17,18%
60 дней$ +0,0027068387+13,11%
90 дней$ 0--

Что такое AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AU79 (AU79)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены AU79 (USD)

Сколько будет стоить AU79 (AU79) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AU79 (AU79) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AU79.

Проверьте прогноз цены AU79!

AU79 на местную валюту

Токеномика AU79 (AU79)

Понимание токеномики AU79 (AU79) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AU79 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AU79 (AU79)

Сколько стоит AU79 (AU79) на сегодня?
Актуальная цена AU79 в USD – 0,02064121 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AU79 в USD?
Текущая цена AU79 в USD составляет $ 0,02064121. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AU79?
Рыночная капитализация AU79 составляет $ 20,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AU79?
Циркулирующее предложение AU79 составляет 999,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AU79?
AU79 достиг максимальной цены (ATH) в 0,03850425 USD.
Какова была минимальная цена AU79 за все время (ATL)?
AU79 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00608277 USD.
Каков объем торгов AU79?
Объем торгов за последние 24 часа для AU79 составляет -- USD.
Вырастет ли AU79 в цене в этом году?
AU79 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AU79 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии AU79 (AU79)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.