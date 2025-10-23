Что такое Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

Источник Astera USD (ASUSD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Astera USD (ASUSD) Сколько стоит Astera USD (ASUSD) на сегодня? Актуальная цена ASUSD в USD – 0,490792 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ASUSD в USD? $ 0,490792 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ASUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Astera USD? Рыночная капитализация ASUSD составляет $ 5,89M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ASUSD? Циркулирующее предложение ASUSD составляет 12,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ASUSD? ASUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,0 USD . Какова была минимальная цена ASUSD за все время (ATL)? ASUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,490742 USD . Каков объем торгов ASUSD? Объем торгов за последние 24 часа для ASUSD составляет -- USD . Вырастет ли ASUSD в цене в этом году? ASUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASUSD для более подробного анализа.

