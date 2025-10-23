Текущая цена Astera USD сегодня составляет 0,490792 USD. Следите за обновлениями цены ASUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Astera USD сегодня составляет 0,490792 USD. Следите за обновлениями цены ASUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASUSD прямо сейчас на MEXC.

Логотип Astera USD

Цена Astera USD (ASUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 ASUSD в USD:

$0,490792
$0,490792
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Astera USD (ASUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:28:06 (UTC+8)

Информация о ценах Astera USD (ASUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,490742
$ 0,490742
Мин 24Ч
$ 0,4908
$ 0,4908
Макс 24Ч

$ 0,490742
$ 0,490742

$ 0,4908
$ 0,4908

$ 2,0
$ 2,0

$ 0,490742
$ 0,490742

--

--

-0,53%

-0,53%

Текущая цена Astera USD (ASUSD) составляет $0,490792. За последние 24 часа ASUSD торговался в диапазоне от $ 0,490742 до $ 0,4908, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASUSD за все время составляет $ 2,0, а минимальная – $ 0,490742.

Что касается краткосрочной динамики, ASUSD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Astera USD (ASUSD)

$ 5,89M
$ 5,89M

--
----

$ 5,89M
$ 5,89M

12,00M
12,00M

12 000 000,0
12 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Astera USD составляет $ 5,89M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASUSD составляет 12,00M, а общее предложение – 12000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,89M.

История цен Astera USD (ASUSD) в USD

За сегодня изменение цены Astera USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ -0,2497887847.
За последние 60 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ -0,2497697910.
За последние 90 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,2497887847-50,89%
60 дней$ -0,2497697910-50,89%
90 дней$ 0--

Что такое Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

Источник Astera USD (ASUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Astera USD (USD)

Сколько будет стоить Astera USD (ASUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Astera USD (ASUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Astera USD.

Проверьте прогноз цены Astera USD!

ASUSD на местную валюту

Токеномика Astera USD (ASUSD)

Понимание токеномики Astera USD (ASUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Astera USD (ASUSD)

Сколько стоит Astera USD (ASUSD) на сегодня?
Актуальная цена ASUSD в USD – 0,490792 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASUSD в USD?
Текущая цена ASUSD в USD составляет $ 0,490792. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Astera USD?
Рыночная капитализация ASUSD составляет $ 5,89M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASUSD?
Циркулирующее предложение ASUSD составляет 12,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASUSD?
ASUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,0 USD.
Какова была минимальная цена ASUSD за все время (ATL)?
ASUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,490742 USD.
Каков объем торгов ASUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для ASUSD составляет -- USD.
Вырастет ли ASUSD в цене в этом году?
ASUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASUSD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Astera USD (ASUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.