Цена Astera USD (ASUSD)
--
--
-0,53%
-0,53%
Текущая цена Astera USD (ASUSD) составляет $0,490792. За последние 24 часа ASUSD торговался в диапазоне от $ 0,490742 до $ 0,4908, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASUSD за все время составляет $ 2,0, а минимальная – $ 0,490742.
Что касается краткосрочной динамики, ASUSD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Astera USD составляет $ 5,89M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASUSD составляет 12,00M, а общее предложение – 12000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,89M.
За сегодня изменение цены Astera USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ -0,2497887847.
За последние 60 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ -0,2497697910.
За последние 90 дней изменение цены Astera USD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0,2497887847
|-50,89%
|60 дней
|$ -0,2497697910
|-50,89%
|90 дней
|$ 0
|--
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
Понимание токеномики Astera USD (ASUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASUSD прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.